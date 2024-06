Calciomercato Palermo, non solo Ferrari e Nikolaou: occhi su Giorgini del Sudtirol

Il primo luglio aprirà ufficialmente i battenti la sessione estiva di calciomercato ed il Palermo targato City Football Group è già al lavoro per costruire un organico in grado di competere per la promozione di Serie A. Diversi i profili vagliati dal club di viale del Fante nelle ultime settimane, anche per quanto concerne il nuovo reparto arretrato, alla luce delle troppe reti incassate nel corso dell'ultima stagione. In cima alla lista i nomi di Gian Marco Ferrari e Dīmītrīs Nikolaou, entrambi già allenati dal nuovo tecnico Alessio Dionisi. Due profili fortemente graditi dallo stesso tecnico. Ma non solo; secondo quanto riportato dalla redazione di "TuttoMercatoWeb", il Palermo sarebbe sulle tracce di Andrea Giorgini, difensore classe 2002 di proprietà del Sudtirol. Un'idea che potrebbe diventare qualcosa di più. Seguiranno aggiornamenti...