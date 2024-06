Palermo: idea Nikolaou per la difesa, il pupillo di Dionisi nel mirino di De Sanctis

Il capitano e leader dello Spezia è in cima alla lista del nuovo tecnico Alessio Dionisi per potenziare il reparto arretrato.

Mediagol ⚽️ 18 giugno - 15:14

Prende forma in casa Palermo la rivoluzione in seno a comparto manageriale ed area tecnica. Tutto da rifare o quasi, al culmine di una stagione tribolata, controversa ed obiettivamente deludente in relazione alle aspettative della vigilia. Il binomio dirigenziale composto da Giovanni Gardini e Riccardo Bigon si è fin qui adoperato alacremente al fine di ottimizzare il puzzle rosanero a tutti i livelli, rimuovendo alcune tessere per incastonarne altre ritenute maggiormente funzionali al perseguimento dell'obiettivo. Il Palermo edizione 2024-2025, al terzo anno di gestione City Football Group, dovrà puntare senza indugi alla promozione diretta.

Ufficializzati gli arrivi di Morgan De Sanctis e Alessio Dionisi, il nuovo direttore sportivo rosanero è già al lavoro per costruire un organico in grado di primeggiare nel prossimo torneo cadetto. Diversi i profili vagliati dal club di viale del Fante nelle ultime settimane. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il Palermo sarebbe sulle tracce di Dīmītrīs Nikolaou, difensore classe 1998 di proprietà dello Spezia. Un nome indicato dallo stesso Dionisi per potenziare il reparto arretrato: il neo allenatore rosanero, infatti, stima particolarmente il centrale greco, che ha già allenato ad Empoli, dove hanno centrato insieme la promozione in Serie A nella stagione 2020/2021. In Liguria dall'estate del 2021, Nikolaou è capitano, perno e leader della formazione guidata da Luca D'Angelo, uno dei protagonisti principali della salvezza conquistata dallo Spezia all'ultima giornata della regular season.

Al momento, il giocatore è legato allo Spezia da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027. La valutazione del club aquilotto, forte del recente rinnovo firmato dal ragazzo, si aggirerebbe intorno ai 3,5 milioni di euro. Nikolaou, d'altra parte, è da tempo sul taccuino di diversi club e del direttore sportivo del Torino Davide Vagnati. Tuttavia, la passione, il blasone e la tradizione calcistica della piazza, il rapporto che lo lega al tecnico Dionisi, unitamente alla competenza, alla solidità ed alla riconosciuta caratura internazionale della controllante City Football Group, potrebbero rappresentare fattori decisivi per la scelta finale. Inoltre, tra Palermo e Spezia saranno vari i temi di discussione e confronto nel corso della sessione estiva di calciomercato. Non è un mistero: il club ligure è fortemente interessato ad Edoardo Soleri, un profilo fortemente gradito al tecnico Luca D'Angelo. E vista la probabile rivoluzione in attacco, in casa Palermo potrebbe presto tornare di moda il nome di Daniele Verde. Seguiranno aggiornamenti...