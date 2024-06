Calciomercato Palermo, CdS: “Offerto un biennale a Ferrari, c’è l’ok del difensore”

Il primo luglio aprirà ufficialmente i battenti la sessione estiva di calciomercato ed il Palermo targato City Football Group sta definendo le linee guida per potenziare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Alessio Dionisi. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis è già al lavoro per costruire un organico in gradi di puntare alla promozione di Serie A. Diversi i profili vagliati dal club di viale del Fante nelle ultime settimane, anche per quanto concerne il nuovo reparto arretrato, alla luce delle troppe reti incassate nel corso dell'ultima stagione.

"Il mercato è ancora in una fase interlocutoria sia in entrata che in uscita ma alcune mosse il Palermo le ha già portate avanti: sarebbero andati a buon fine i primi contatti con Gian Marco Ferrari, 32enne difensore centrale che si svincolerà dal Sassuolo a fine mese", scrive l'edizione odierna del "Corriere dello Sport". Reduce da otto annate consecutive in Serie A, il giocatore avrebbe dato il ok alla destinazione Palermo. La proposta dovrebbe prevedere due anni di contratto con eventuale opzione per il terzo. "Gli ostacoli consistono in una notevole concorrenza di società anche di A (Parma) o altre ambiziose di B (Cremonese). Ma la differenza la può fare proprio la presenza di Dionisi che ha allenato Ferrari nelle ultime tre stagioni e che il giocatore sarebbe disposto a seguire nella nuova avventura siciliana", si legge.