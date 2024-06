Calciomercato Palermo, Gds: “Zoet rosa e Soleri-Spezia? Rebus Brunori, Lapadula…”

Tentazione Spezia sempre viva per Edoardo Soleri, sospeso tra l'eterno dilemma di proseguire la sua avventura calcistica in una piazza a cui si sente fortissimamente legato sul piano affettivo o virare su una destinazione alternativa che gli garantisca maggiore continuità di impiego. Questo il tema di un focus consuntivo sul calciomercato del Palermo pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. La boa scuola Roma fu vicino a vestire la maglia del club ligure lo scorso gennaio, quando una doppietta realizzata nel poker rifilato dal Palermo al Modena, già con la valigia in mano, cambiò in extremis destini e scenari di mercato. Ora la corte dello Spezia si fa sempre più serrata, e l'attaccante vuole capire se e quanto spazio ci sarebbe per lui nel Palermo di Dionisi prima di prendere una decisione molto importante per il suo futuro. Nell'operazione con gli aquilotti potrebbe entrare anche il cartellino dell'esperto portiere olandese Zoet, classe 1991 che ha scalato le gerarchie tra i pali dopo la partenza di Dragowski. Esperto ed affidabile, Zoet potrebbe rappresentare la chiocci ideale per Sebastiano Desplanches. A centrocampo la priorità è sempre Luca Mazzitelli, per cui la concorrenza è però molto folta e qualificata, specie tra i club neopromossi in Serie A. Piace sempre il giovane Giuseppe Hasa, stellina della Juventus Next Gen. Brunori resta in attesa di comprendere se potrà compiere o meno il tanto agognato salto di qualità in categoria superiore. Il Palermo si priverebbe del suo bomber solo per una cifra importante, l'Empoli sembra unico club realmente interessato al cartellino dell'italobrasiliano. Intanto Bigon e De Sanctis contemplano l'ipotesi di ingaggiare una volpe dell'area di rigore come Gianluca Lapadula, impegnato in Copa America col Perù e ritenuto cedibile dal Cagliari.