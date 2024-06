Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Quattro big in bilico, decide DIonisi”

Quattro big che per background, personalità e valore assoluto avrebbero dovuto far volare il Palermo di Corini. Risultati alla mano, non è andata proprio così. Lucioni, Ceccaroni, Insigne e Di Francesco, veri e propri fiori all'occhiello della scorsa sessione estiva di calciomercato hanno purtroppo disputato una stagione marcatamente al di sotto delle aspettative. La sessione di campagna trasferimenti svoltasi circa un anno fa, aveva consegnato a Corini una rosa ricca di indivdualità di assoluto rilievo per la categoria, tutti calciatori con campionati vinti da protagonisti alle spalle, sulla carta garanzia assoluta in termini di esperienza e rendimento sul rettangolo verde. La storia insegna che i fattori che concorrono al successo ed agli equilibri di una squadra sono molteplici e non sempre la caratura tecvnica dei singoli fa la differenza nell'arco di una stagione. Adesso, all'alba di un nuovo corso tecnico e dirigenziale, targato Dionisi in panchina e De Sanctis dietro la scrivania, bisognerà decidere il futuro di questi quattro big. L'edizione odierna del Corriere dello Sport pubblica proprio un approfondimento sul tema. Lucioni ed Insigne provenivano dalla promozione trionfale col Frosinone di Grosso, Ceccaroni aveva centrato la Serie A un paio di anni addietro col Venezia, Di Francesco era un profilo di punta a Lecce capace di ben figurare anche in massima serie. Oggi, con Lucioni in scadenza nel 2025 e gli altri tre con altri due anni di contratto, De Sanctis e Dionisi riflettono sul da farsi. Lucioni ha trentasette anni, tutti gli altri si aggirano anagraficamente intorno alla trentina ed hanno ingaggi piuttosto pesanti. Toccherà al nuovo coach comprendere se sul piano di caratteristiche tecniche ed umane, i quattro possano fare al caso del Palermo corale ed ambizioso che sta nascendo, ritrovando magari verve e libertà di esprimere i propri indubbi valori sollecitati da input e stimoli diversi rispetto alla gestione precedente. Una cessione dei due totem difensivi, unitamente alla rinuncia ai due attaccanti esterni, comporterebbe una vera e propria rivoluzione in difesa, con Nedelcearu e Graves anch'essi in bilico, così come in attacco, con Brunori pronto all'addio e Soleri che potrebbe decidere di andare a ritagliarsi maggiore spazio altrove.