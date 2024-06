Calciomercato Palermo, Gds: “Casting regia, priorità Mazzitelli, c’è Hasa. Viola…”

Casting in cabina di regia già in pieno corso di svolgimento in casa Palermo FC. Ruolo chiave e strategioco nel calcio del nuovo tecnico rosanero, Alessio Dionisi, è proprio quello del metronomo in zona nevralgica. Il direttore sportivo De Sanctis setaccia il mercato e vaglia una serie di profili potenzialmente idonei a ricoprire il ruolo di playmaker nel Palermo edizione 2024-2025 che dovrà puntare senza indugi alla promozione diretta in Serie A- L'edizione odierna del Giornale di Sicilia propone un focus sui principali candidati a svolgere una funzione focale nello scacchiere di Dionisi, proprio come fece Leo Stulac quando da polo catalizzatore della manovra dell'Empoli, allora guidato proprio dal tecnico toscano, conquistò il salto di categoria dal torneo cadetto alla massima serie. Oggi lo sloveno e l'ex coach del Sassuolo si ritrovano nel capoluogo siciliano, ma la sensazione è che il futuro di Stulac sia altrove, con Verona e Sampdoria sulle tracce del numero sei rosanero. Il nome in cima alle preferenze di De Sanctis è certamente quello di Luca Mazzitelli, fosforo, visione di gioco e qualità tecnica, oltre ad una buona capacità sul piano realizzativo. Obiettivo ambito da vari club e non semplice da centrare, ma certamente prima scelta del Palermo targato CFG. Gomes potrebbe anche lasciarsi tentare dalle sirene della categoria superiore e lasciare la società di viale del Fante, Damiani, che Dionisi conosce e stima, potrebbe restare come alternativa nelle rotazioni del reparto, dopo un'ottima stagione con la maglia della Juventus Nex Gen. Proprio con i bianconeri in Lega Pro, ha brillato la stellina del ventenne Hasa, prospetto di grande qualità e leadership in ,mediana, che De Sanctis ed i suoi uomini scouting monitorano con grande attenzione. Bianco di proprietà della Fiorentina, l'anno scorso protagonista con la Reggiana di Nesta, è un altro elemento seguito, mentre sembra che il Cagliari, per il momento, non contempli l'ipotesi di cedere Nicholas Viola.