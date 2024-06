Calciomercato Palermo, CdS: “Lecce su Brunori e Segre. Mazzitelli piace al Parma”

Quale futuro per Matteo Brunori? Il capitano del Palermo, protagonista a suon di gol della scalata dalla Serie C alla B, potrebbe considerare giunta al capolinea la sua avventura al Palermo. L'attaccante italo-brasiliano, autore di sessantasei gol complessivi in tre stagioni con la maglia rosanero, pare - infatti - fortemente tentato dalla prospettiva di giocare in Serie A.