Calciomercato Palermo, Gds: “Prima uscite, poi acquisti. Futuro Segre e Brunori…”

Il primo luglio aprirà i battenti ufficialmente la sessione estiva di calciomercato ed il Palermo targato CFG definisce le linee guida per potenziare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Alessio Dionisi. Tante le incognite per il direttore sportivo Morgan De Sanctis, con il futuro di molti attuali tesserati in bilico e tutti i reparti da completare e rinforzare. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto della situazione, a partire dalla posizione di Mirko Pigliacelli. Chiara l'intenzione del club rosanero di promuovere titolare il classe 2003, Sebastiano Desplanches, bisognerà capire se l'ex Spezia ed Universitatea di Craiova contemplerà l'ipotesi di una permanenza da dodicesimo o preferirà virare su una destinazione alternativa. In difesa la permanenza di Lucioni e Nedelcearu è tutt'altro che certa. Sull'ex Frosinone si registra il pressing dello Spezia, che punta forte anche su Edoardo Soleri per rinforzare il proprio attacco. Aurelio verrà ceduto in prestito per acquisire continuità di impiego e crescere. Piace l'ex Sassuolo Ferrari, centrale difensivo performante ed esperto, in scadenza contrattuale con il club neroverde. possibili novità importanti in mediana, con la società di viale del Fante che lavora al rinnovo di Jacopo Segre che piace a Lecce e Pisa. Rebus in avanti: tutto ruota attorno alla probabilissima cessione di Matteo Brunori, per il cui cartellino ci sono numerose pretendenti ma non sarà facile soddisfare le pretese economiche del club siciliano per lasciare partire il suo bomber. Piace Sebastiano Esposito, proprietà Inter ed in prestito alla Sampdoria nello scorso torneo cadetto, ma è evidente che per quanto giovane e talentuoso il solo ex blucerchiato non possa bastare a garantire i gol utili per puntare alla promozione diretta in Serie A. Ragion per cui, De Sanctis è al al lavoro anche per individuare un profilo di conclamato valore ed esperienza nel ruolo di goleador.