Cremonese, Stroppa: “Nuova B? Bene Palermo, Pisa e Spezia”. E sul futuro di Coda…

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Cremonese: "Vogliamo aggiornarci e cercare cose nuove ma la strada vecchia funziona".

Mediagol ⚽️ 17 giugno - 10:13

"Essere arrivati a giocarci la stagione così è stato un grande risultato. Eravamo in tanti a voler vincere, non ci siamo riusciti, è inutile recriminare. Il Venezia ha fatto la finale alla grande, il Parma e il Como sono arrivati davanti e sono stati bravi". Lo ha detto Giovanni Stroppa, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". "L’unica mia recriminazione è non aver fatto gol nella finale, meritavamo qualcosa in più per il gioco proposto. Forse avremmo dovuto tenerci qualche gol fatto al Catanzaro (6 in due gare, ndr) e farlo contro il Venezia...", ha proseguito il tecnico della Cremonese. Diversi i temi trattati dall'allenatore grigiorosso: dalla finale playoff persa contro il Venezia, alla nuova Serie B.

IL BILANCIO - "I numeri della mia squadra mi confortano, siamo quelli che hanno tirato in porta di più, ma purtroppo non abbiamo concretizzato. La differenza è stata solo quella, anche in finale. La B è un campionato sempre in crescita, con allenatori importanti che danno identità forti alle squadre. Chi era davanti ha avuto anche grande e continuità. E penso che lo sarà ancora di più nella prossima stagione. La mia conferma? In maniera presuntuosa lo davo per scontato. Avevo già il contratto, ci sarei rimasto male. Però il messaggio della proprietà è stato importante dopo una sconfitta così. La fiducia della proprietà è stata fondamentale e mi ha fatto enorme piacere".

DA CODA A VAZQUEZ - "Coda è tornato al Genoa e Vazquez avrà un anno in più? I totem alla Cremonese ci devono essere, l’importante è trovare quelli giusti. E non è detto che Coda non torni... Con me batterà il record di gol in B: ne mancano 8 per arrivare a 135, qui ce la farà di sicuro. Ripartiamo dalla stima del cavalier Arvedi, dalla sua voglia di vincere. Vediamo il calcio alla stessa maniera, mi piace. Un giocatore che vorrei? Nemmeno sotto tortura. Che Cremonese sarà? Noi cambiamo sempre, anche nell’arco della partita. Vogliamo aggiornarci e cercare cose nuove ma la strada vecchia funziona".

NUOVA B - "Chi scende dalla A ha sempre qualcosa in più. Poi ci sono il Palermo e il Pisa, forse lo Spezia che dalla salvezza ha trovato forza, magari il Brescia: tante... Dopo Pecchia e Fabregas, mi sono piaciuti tanto Viali e Valente. E poi Nesta, che mi piaceva già al Perugia: lui può fare tutto, ha il phisique du role... Tra le neopromosse ci potrà essere un altro Catanzaro? Trovo analogie col Mantova: Possanzini mi piace molto. Anche Calabro e Pagliuca comunque hanno ottime idee. In B abbiamo visto molte squadre fare benissimo spendendo poco. E se hai giocatori di livello come il Catanzaro, allenati benissimo, puoi sorprendere tutti. Chi sta nascendo bene? Posso dire il Palermo, ma è presto per i giudizi. L’importante è smaltire bene il passato".