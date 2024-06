Calciomercato Palermo, Gds: “Desplanches o Pigliacelli? Rebus Dionisi-De Sanctis”

Nel processo di costruzione del Palermo 2024-2025 si pone subito una questione spinosa per l'area tecnica: titolarità tra i pali e gestione dei portieri nell'arco di una stagione in cui la compagine rosanero è chiamata a recitare un ruolo di primo piano nel campionato di Serie B. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia riepiloga la situazione, con il nuovo coach Dionisi ed il direttore sportivo, fresco di insediamento, Morgan De Sanctis, che dovranno fare una valutazione minuziosa ed oculata per definire strategie e gerarchie in un ruolo estremamente delicato. Da un lato pesano background ed esperienza in cadetteria di Mirjo Pigliacelli, un biennio in cui, nel complesso, l'estremo difensore rosanero ha garantito un rendimento costante ed affidabile, al netto di qualche fisiologica sbavatura. Playmaker alla sorgente del primo possesso in virtù di un'abilità riconosciuta nel giocare la sfera con i piedi, qualche indecisione nella lettura dei tirmi dalla media distanza e nelle uscite. Tuttavia, i numerosi gol incassati nell'ultima annata sono ascrivibili a problemi di equilibrio generale nella fase di non possesso e ad errori individuali, con Pigliacelli che spesso ha messo una pezza con le sue parate ad una cronica fragilità difensiva per un portiere che ha ancora un anno di contratto più un'opzione per la stagione successiva. Il nuovo che avanza tra i pali si chiama Sebastiano Desplanches, classe 2003 scuola Milan, profilo di talento e prospettiva su cui il Palermo ha investito quasi due milioni di euro. Guanto d'Oro in qualità di miglior portiere all'ultimo Mondiale Under 20, titolare dell'Italia Under 21 e voglioso di vivere una stagione da protagonista dopo un campionato di apprendistato all'ombra del collega. Lanciare senza indugi il ragazzo nell'anno in cui si punta senza mezzi termini alla promozione diretta in A? Preferire l'esperienza di Pigliacelli, optando per un inserimento graduale dell'ex Vicenza? O innescare un leale dualismo in relazione a prestazioni e rendimento dei contendenti? De Sanctis, da ex portiere di grande livello, saprà certamente come gestire una situazione non semplice. Pigliacelli e Desplanches attendono chiarezza e garanzie, per conoscere che tipo di piega prenderà il loro futuro.