Palermo, Amelia al Gds: “Desplanches-Pigliacelli? Dico la mia. Ruolo Migliaccio…”

“Il Palermo ha cercato di essere protagonista nel campionato appena concluso, sicuramente ha fatto qualche partita al di sotto delle aspettative. Credo comunque che in questo primo biennio del CFG nel capoluogo siciliano si sia costruita un’identità di club molto forte e tangibile che è fondamentale. Questo Palermo già quest’anno può essere candidato alla promozione diretta in Serie A, ma sappiamo tutti quanto è complesso e difficile il torneo cadetto. Dualismo tra i pali tra Desplanches e Pigliacelli? Sul cartellino di Sebastiano è stato fatto un investimento importante. Non conosco le scelte societarie, ma a rigore di logica il Palermo ha pianificato di forgiare nel ruolo un profilo importante per il futuro. “Su Pigliacelli non saprei cosa dire, nel calcio moderno la concorrenza tra i portieri fa bene. Potrebbe essere positivo per entrambi. Un portiere non è mai influenzato nel rendimento dal suo vice, sono solo chiacchere. Dionisi è un allenatore molto importante, così come De Sanctis, affiancato da una figura simbolo nell'ambiente come Migliaccio, può fare un ottimo lavoro. Giulio che ha vestito per anni con grandi risultati questa maglia, può trasmettere davvero ai calciatori cosa significa indossare questi colori in una piazza storica e passionale che ti fa sentire davvero un giocatore importante a tutti gli effetti ".