Palermo: il nuovo ds sarà Morgan De Sanctis, anche Migliaccio nello staff?

La rivoluzione in seno a comparto manageriale ed area tecnica prende forma in casa Palermo. Il binomio dirigenziale composto da Giovanni Gardini e Riccardo Bigon si sta adoperando al fine di ottimizzare il puzzle rosanero a tutti i livelli, rimuovendo alcuni profili per incastonarne altri ritenuti maggiormente funzionali al perseguimento dell'obiettivo: la promozione diretta. Allestendo un organigramma dirigenziale ed una rosa in grado di primeggiare nel prossimo torneo cadetto.