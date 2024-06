Palermo, Lupo su Dionisi: “Regista fondamentale per lui, binomio top con De Sanctis”

Con acume e fiuto, calcistico e manageriale, ne colse subito le intrinseche potenzialità, scommettendo ad occhi chiusi su di lui. Fabio Lupo, ex direttore sportivo di Torino, Palermo, Venezia e Spal, tra le altre, scandagliava una serie di profili al fine di individuare il candidato idoneo a sedere sulla panchina dei lagunari. Il manager abruzzese rimase folgorato da idee, preparazione del match, capacità di gestione e metodi di lavoro di un giovane Alessio Dionisi, che aveva appena conquistato la semifinale playoff in Lega Pro sulla panchina dell'Imolese in Lega Pro. Con coraggio e lungimiranza, Lupo scelse Dionisi per guidare il Venezia, nonostante si trattasse dell'esordio assoluto in Serie B per l'ambizioso e rampante tecnico toscano. I risultati ottenuti in quella stagione e la parabola professionale ascendente del nuovo allenatore del Palermo, diedero ragione al dirigente nativo di Pescara, che traccia un affresco del Dionisi tecnico nel corso di un'intervista concessa al Giornale di Sicilia.