Calciomercato Palermo, Gds: “Ferrari per Dionisi, Soleri per Verde? Defrel e Caso…”

Palermo scatenato in sede di calciomercato. Ovviamente siamo ancora in un a fase interlocutoria ed embrionale in cui si tracciano identikit e si stila un alista di potenziali obiettivi da vagliare e scremare. La sessione estiva non ha ancora ufficialmente aperto i battenti, ma il tecnico Dionisi ed il ds De Sanctis, di concerto con l'advisor della holding Riccardo Bigon, sono già al lavoro per allestire la rosa dell'ambizioso Palermo edizione 2024-2025. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa un primo quadro di insieme delle linee guida in casa rosanero. Piace molto il trentaduenne Ferrari del Sassuolo come centrale difensivo, esperienza ed affidabilità conclamate anche in categoria superiore, giocatore che Dionisi conosce alla perfezione avendolo guidato per quasi cento gare proprio in Emilia. Il pupillo del nuovo allenatore rosanero sarebbe un rinforzo di notevole spessore per il pacchetto arretrato, pista più che percorribile per un profilo in scadenza di contratto e che fa gola anche a Como e Venezia. Per l'attacco si ravviva nuovamente l'interesse per Daniele Verde, jolly offensivo di talento in forza allo Spezia, ad un'inezia dall'indossare la maglia del Palermo nella scorsa finestra invernale di mercato. Affare sfumato sul filo di lana, con Soleri che pareva prossimo a fare il percorso inverso per approdare alla corte di D'Angelo prima che l'operazione si arenasse improvvisamente. Verde non ha accantonato l'ambizione di recitare un ruolo da protagonista in una piazza dalle grandi ambizioni e tradizioni calcistiche, il Palermo ci pensa e Soleri resta sempre nel mirino dello Spezia. Chissà che non si creino i presupposti per portare a termine quanto imbastito e poi sfumato appena qualche mese addietro. Borrelli in rotta col Brescia è un'opzione monitorata per l'attacco, Defrel e Mulattieri piacciono a Dionisi ma non rappresentano priorità per il reparto offensivo. L'Empoli ha pretese molto esose per il cartellino di Cacace, circa quattro milioni, il laterale mancino ha tanti estimatori anche in Serie A. Di Francesco, nonostante una stagione al di sotto dei suoi standard, dovrebbe restare e provare a rilanciarsi nel nuovo corso tecnico-mnageriale. Piace Vndeputte che ha dato priorità al Torino, mentre potrebbe riaprirsi il tormentone Caso con il fantasista ormai da mesi in rotta e fuori dal progetto tecnico del Frosinone.