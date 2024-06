Tuttosport: “Rosanero scatenati sul mercato”. Tutti i nomi in orbita Palermo

"Il Palermo è scatenato e vuole dare a Dionisi una super squadra per poter ambire alla promozione diretta". Apre così l'edizione odierna di "Tuttosport", che punta i riflettori in casa rosanero. Il Palermo targato City Football Group è già al lavoro per potenziare l'organico a disposizione del nuovo allenatore Alessio Dionisi . Diversi i calciatori del Sassuolo nel mirino del club di viale del Fante.

Per la difesa, i dirigenti sarebbero sulle tracce dell'esperto Gian Marco Ferrari, mentre in attacco interesserebbero Grégoire Defrel e Samuele Mulattieri (i primi due sono in scadenza di contratto). Ma non solo; Sul taccuino del Palermo anche l’attaccante esterno Giuseppe Caso (Frosinone), Jari Vandeputte (Catanzaro) e il centravanti Gennaro Borrelli, sul quale il Brescia può esercitare entro venerdì il diritto di riscatto fissato a 3,2 milioni più qualche bonus, altrimenti il giocatore tornerà al Frosinone. Seguiranno aggiornamenti...