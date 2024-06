Calciomercato Palermo, Gds: “Dionisi valuta Stulac e Damiani. Mazzitelli e Viola…”

Pillole e idee di calciomercato in attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva. Dionisi e De Sanctis, binomio tecnico-dirigenziale nuovo di zecca in casa Palermo, lavorano alacremente per disegnare l'organico che dovrà puntare senza indugi alla promozione in Serie A. Elementi già in rosa da valutare, possibili nuovi innesti da individuare per elevare la cifra tecnica della squadra siciliana. Ruolo chiave nel calcio di Dionisi è quello del metronomo, il classico playmaker che detta tempi e tracce nello sviluppo della manovra. Dionisi ritroverà nel capoluogo siciliano Leo Stulac, calciatore che conosce molto bene per averlo guidato nell'anno della promozione dalla B alla Serie A con l'Empoli. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulla possibile strategia del club targato CFH nel cuore della zona nevralgica. L'ex Venezia e Parma è reduce da due anni travagliati in maglia rosanero, impiego a singhiozzo ed infortuni che ne hanno complicato il percorso, rendimento in chiaroscuro ed una titolarità mai del tutto conquistata. Dionisi faceva di Stulac un perno imprescindibile nel suo Empoli, sa cosa può dargli lo sloveno e farà sicuramente una valutazione dettagliata ed approfondita in chiave futura. Samuele Damiani era proprio l'alternativa a Stulac nell'Empoli di Dionisi, protagonista in rosanero nell'anno della promozione dalla Lega Pro alla B, pupillo di Silvio Baldini. Poco spazio al secondo anno di B, dopo una discreta stagione al debutto in cadetteria, il passaggio alla Juventus Next Gen dove ha fatto molto bene in termini di prestazioni, gol ed assist. Ora torna per giocarsi le sue chances, ha quattro anni meno di Stulac ed un ingaggio molto più abbordabile. Occhio alle opportunità di mercato che potrebbero consentire di alzare di netto l'asticella nel reparto: da Luca Mazzitelli, classe 1995 con grande esperienza tra B e A, seguito anche da Como, Parma e Venezia, all'ex rosa dal mancino di velluto, Nicolas Viola, che difficilmente proseguirà la sua avventura con il Cagliari. Piace anche il giovane talento Bianco, in forza alla Reggiana nell'ultima stagione ma di proprietà della Fiorentina.