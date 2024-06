Palermo, inizia l’era di Dionisi e De Sanctis: ecco lo staff al completo

La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità: il Palermo riparte da Alessio Dionisi e Morgan De Sanctis . "Ora può partire il nuovo corso rosanero: i prossimi giorni saranno dedicati alla programmazione attorno a un tavolo. Dopodiché verranno studiate le prime operazioni di mercato in attesa dell’apertura delle trattative l’1 luglio, data in cui formalmente inizieranno gli incarichi sia di De Sanctis che di Dionisi. A loro toccherà riportare il Palermo in Serie A, che manca da sette anni: impresa non semplice, ma non mancano né l’entusiasmo né l’esperienza", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Dopo le esperienze alla Roma e alla Salernitana , De Sanctis in Sicilia assumerà un compito identico a quello di Leandro Rinaudo , "ovvero dare man forte a squadra e allenatore da bordo campo e affiancare Bigon nelle strategie e operazioni di mercato". Il Palermo lo ha strappato al Besiktas , con cui sembrava aver trovato un accordo giovedì. De Sanctis , che ha firmato un contratto biennale con opzione, porterà con sé Giulio Migliaccio , che torna in rosanero con il duplice ruolo di assistente del ds e osservatore-scout, e Simone Lo Schiavo .

Contratto di due anni con opzione anche per Dionisi, "apparso subito convinto dalla proposta dei rosanero e non si è posto problemi a scendere di categoria", con l'obiettivo di replicare l'impresa centrata con l'Empoli nel 2020/21 al primo tentativo. Con sé il tecnico porta Paolo Cozzi (ex collaboratore di Mangia a Palermo) come vice allenatore, Fabio Spighi come preparatore atletico, Massimiliano Sigolo e Diego Daldosso come collaboratori tecnici.