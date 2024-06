Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Bivio Brunori. Coda, Caso e Verde…”

Palermo attivissimo in sede di calciomercato in attesa dell'apertura ufficiale delle liste il prossimo primo luglio. Il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis, di concerto col tecnico Dionisi e l'advisor dell'area sportiva del City Football Group, Riccardo Bigon, lavora alacremente al fine di allestire un organico in grado di competere per la promozione diretta in Serie A. L'edizione odierna del Corriere dello Sport stila un breve focus sul reparto offensivo, ove qualsiasi mossa del Palermo FC è strettamente correlata al futuro del bomber Matteo Brunori. L'italobrasiliano, autore di sessantasei gol complessivi in tre stagioni con la maglia rosanero, è fortemente tentato dalla prospettiva di giocare in Serie A, attualmente si trova ancora nel capoluogo siciliano con la consorte in dolce attesa ed attende un segnale concreto dal club di viale del Fante per comprendere quale direzione prenderà la sua carriera. Ovviamente, il Palermo non contempla l'ipotesi di cedere il proprio attaccante per una cifra inferiore ai cinque milioni di euro, pronto comunque, nel caso in cui si materializzasse la partenza del numero nove a rimpiazzarlo adeguatamente sul mercato con elementi di pari caratura. Massimiliano Coda, già monitorato nelle scorse sessioni di mercato, rappresenterebbe una garanzia per prolificità e qualità, come racconta la sua carriera in cui ha spesso primeggiato nella graduatoria dei bomber del torneo cadetto. Altri profili appettibili per il clacio di Dionisi, con ruoli e caratteristiche ben diverse, sono quelli di Giuseppe Caso e Daniele Verde. Il primo reduce da una stagione deludente in A col Frosinone, appena quattordici apparizioni ed una rottura col club ciociaro a gennaio che lo ha di fatto messo ai margini. Jolly offensivo dotato di estro e sopraffina tecnica individuale, Caso è in cerca di rilancio e Palermo potrebbe rappresentare la piazza ideale per passione ed ambizione. Verde aveva quasi spostato la causa rosanero a gennaio, salvo poi prolungare il contratto con lo Spezia e contribuire in maniera decisiva alla salvezza dei liguri. Ora la prospettiva di un approdo in rosanero potrebbe riproporsi, con lo Spezia sempre molto interessato al profilo di Edoardo Soleri. Sia Caso che Verde sono impiegabili in varie posizioni sul fronte offensivo nelle varianti tattiche che probabilmente proporrà Dionisi: 4-3-3, 4-2-3-1 o 4-3-1-2.