Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Peda-Saric per Dionisi. Lecce su Segre”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sui giocatori rientrati alla base dai rispettivi prestiti in casa Palermo. La formazione di Dionisi si preannuncia tra le protagoniste assolute del prossimo campionato di Serie B ed il bionomio dirigenziale composto da Morgan De Sanctis e Riccardo Bigon sta lavorando alacremente per allestire una rosa all'altezza delle aspettative di critica, pubblico e addetti ai lavori. Oltre ad individuare i nuovi innesti, però, bisognerà valutare e ponderare con attenzione le risorse tecniche di cui si dispone tra i calciatori attualmente tesserati. In quest'ottica, il talento del giovane difensore polacco Patryk Peda, già nel giro della Nazionale maggiore e protagonista con la selezione Under 21 del suo Paese, intriga non poco il nuovo tecnico Dionisi. Il Palermo ne rilevò il cartellino la scorsa estate, lasciandolo comunque maturare in Emilia, leader consolidato della retroguardia della formazione estense con cui vanta presenze anche in B oltre che in Lega Pro. Il ragazzo verrà valutato in ritiro, non parte certo in cima alle gerarchie nel ruolo, ma ha entusiasmo, personalità e voglia di imporsi ritagliandosi il suo spazio. Dionisi è maestro nel formare, lanciare e forgiare le potenzialità dei giovani prospetti. Jeremie Broh rientra dal prestito al Sudtirol, ma non dovrebbe restare in organico. Discorso diverso per Damiani, molto bene con la Juventus Next Gen con Dionisi che lo conosce bene e lo stima, e Saric, protagonista di un'annata convincente con l'Antalyaspor e che il tecnico del Palermo è convinto di poter valorizzare al meglio anche in Sicilia. Devetak e Fella non rientrano chiaramente nei piani, mentre da valutare il futuro di Giacomo Corona, bomber autoctono che ha fatto benissimo con la primavera dell'Empoli. Probabile per il figlio d'arte un ulteriore prestito formativo in B o Lega Pro. Il Lecce punta Jacopo Segre che il club di viale del Fante reputa comunque punto fermo del centrocampo di Dionisi nel Palermo edizione 2024-2025.