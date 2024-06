Calciomercato Palermo, Tuttosport: “C’è prezzo Brunori, Pedro Mendes e Mazzitelli…”

Tutto ruota attorno a Brunori. Palermo pronto a negoziare la cessione della sua punta di diamante, giunto probabilmente a fine ciclo sul piano motivazionale in Sicilia e desideroso di misurare la sue ambizioni in un club che milita in Serie A. Società di viale del Fante pronto di accontentarlo, a patto di realizzare una congrua plusvalenza sul cartellino di un bomber capace di mettere a segno ben sessantasei reti in tre stagioni, ed a colmare il vuoto lasciato dalla sua partenza con un paio di bomber di prospettiva e qualità. L'edizione odierna di Tuttosport mel focus dedicato al calciomercato di Serie B dedica ampio spazio alle trattative in casa rosanero. Palermo targato CFG che valuta tra i cinque ed i sei milioni il cartellino dell'italobrasiliano, Genoa, Empoli, Lecce e Cagliari alla finestra, Pisa e Modena pronte a provarci tra i club cadetti se la società siciliana dovesse accontentarsi di quattro milioni più bonus. De Sanctis, oltre a Sebastiano Esposito, giovane e talentuoso attaccante di proprietà Inter, sei gol con la Sampdoria di Pirlo nella scorsa stagione, ha avviato fiutti contatti con l'Ascoli per il cartellino di Pedro Mendes. Dionisi vuole anche un playmaker di grande lignaggio per il suo centrocampo: obiettivo numero uno è Mazitelli redice da cinque reti ed una buona annata personale in A col Frosinone di Di Francesco. L'eventuale cessione di Brunori scatenerà un effetto domino, con De Sanctis e Bigon pronti ad investire il ricavato per regalare a Dionisi un attacco nuovo di zecca.