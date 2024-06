Calciomercato Palermo, Gds: “Futuro Brunori-Soleri, Esposito, Caso e Verde. Il punto”

Il Palermo targato City Group è già freneticamente al lavoro per allestire una rosa in grado di competere per la promozione diretta in Serie A. Il binomio tecnico dirigenziale composto da Dionisi e De Sanctis, nuovo asse portante dell'area sportiva del club di viale del Fante, ha le idee molto chiare e setaccia il mercato alla ricerca dei profili ritenuti idonei a causa ed obiettivo. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulla situazione, sottolineando come la dirigenza del Palermo FC stia cercando rinforzi di spessore in tutti i reparti. L'incontro tra De Sanctis e la dirigenza nerazzurra è stato principalmente incentrato sul cartellino di Sebastiano Rsposito, giovane attaccante di proprietà dei nerazzurri ed autore di una buona stagione con sei reti all'attivo nella Sampdoria di Pirlo. Il ragazzo piace e si lavora ad un prestito con diritto di riscatto che diverrebbe obbligo in caso di promozione in Serie A della compagine di Dionisi. Occhi anche sul fratello dell'ex blucerchiato, ultima stagione a La Spezia, Francesco Pio Esposito. In difesa Ferrari, in scadenza contrattuale col Sassuolo, resta un obiettivo. Mazzitelli il sogno in cabina di regia, monitorato anche l'esperto ex Palermo Nicolas Viola, protagonista della salvezza del Cagliari di Ranieri in massima serie. Esposito, al pari di Verde e Caso, viene reputato ideale per potenziare il reparto offensivo. Sia Caso che Verde piacciono ma non è ancora partita una trattativa per il jolly offensivo dello Spezia ed il fantasista di proprietà del Frosinone. Brunori vuole la A, il Palermo ha pretese esose per il cartellino dell'italobrasiliano, ma Genoa ed Empoli sono alla finestra, con Pisa e Modena che sognano l'ex Juventus Next Gen tra le compagini militanti in Serie B. Soleri, che è finito nel mirino di almeno una mezza dozzina di club del torneo cadetto, potrebbe salutare al pari del compagno di reparto.