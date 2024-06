FOTO Palermo, Bogdani saluta: “Due anni bellissimi e pieni di soddisfazioni”

E' giunta al capolinea l'avventura di Erjon Bogdani in quel di Palermo . L'ormai ex responsabile del settore giovanile rosanero ha annunciato l'addio attraverso un post pubblicato su Instagram, esprimendo gratitudine per i due anni trascorsi in Sicilia. Dopo l'addio di Leandro Rinaudo , infatti, anche alcuni suoi uomini di fiducia - come lo stesso Bogdani - lasceranno il club di viale del Fante.

"Ora che la mia esperienza nel Palermo Calcio, come Responsabile del Settore Giovanile, si è conclusa, sento la necessità di ringraziare tutti coloro che hanno percorso questo viaggio insieme a me: il mio direttore Leandro Rinaudo, i miei ragazzi, gli allenatori, i dirigenti e lo staff medico. Sono stati due anni bellissimi, pieni di soddisfazioni, di crescita e di obiettivi pienamente raggiunti. Spero di aver trasmesso a tanti la mia passione e competenza calcistica, il mio impegno e il mio modo di vedere il calcio giovanile. Il Settore Giovanile è un campo delicato in cui bisogna far coltivare il sogno del calcio non illudendo i ragazzi di essere arrivati o promettendo loro un futuro certo che non c’è, ma trasmettendo il senso del sacrificio, dell’impegno e della serietà necessari dentro e fuori il rettangolo di gioco. Ai miei ragazzi auguro il meglio nella speranza di sentir parlare ancora di loro", le sue parole. Di seguito, il post in questione: