Serie B, GazzaSport: “Cosa farà Brunori? Occhio al Sassuolo. Coda-Palermo…”

Mediagol ⚽️ 13 giugno 2024 (modifica il 13 giugno 2024 | 09:34)

"Primi passi per i gol". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori anche sul futuro di Matteo Brunori. "Brescia, gran colpo: riscattato Borrelli. Coda, via all'asta. Cosa farà Brunori?". I tre giorni per esercitare i diritti di riscatto (da ieri fino a domani sera) "hanno di fatto aperto il mercato dei calciatori. [...] I primi giorni di movimento non solo hanno confermato (non è una novità...) che gli attaccanti saranno il piatto ricco del mercato, ma hanno aperto alcuni scenari che con il passare delle settimane potrebbero avere sviluppi clamorosi. E potrebbero anche decidere il destino della prossima stagione", si legge. I protagonisti sono tre: Gennaro Borrelli, Massimo Coda e Matteo Brunori.

BORRELLI E IL BRESCIA - Nella giornata di ieri, il Brescia ha esercitato il diritto di opzione, riscattando dal Frosinone l'attaccante Gennaro Borrelli per 3,5 milioni di euro. Cellino sembrerebbe intenzionato a costruire una squadra per tornare in Serie A e Borrelli è considerato un punto di forza. "A costo di fare un braccio di ferro. Quindi, se proprio vorrà andare via, il Brescia alzerà le pretese, dovendo anche trovare un sostituto all’altezza", spiega il noto quotidiano.

ASTA PER CODA - Resta da decifrare il futuro di Massimo Coda. Il prestito alla Cremonese è finito, con il calciatore che farà momentaneamente ritorno al Genoa. E poi? Diverse le squadre interessate all'esperto centravanti: la Cremonese vorrebbe riprenderlo, il Modena si è informato, il Bari ci pensa, "la Salernitana è la sua destinazione preferita (è di Cava de’ Tirreni) e poi c’è il Palermo dove gioca suo 'fratello' Lucioni che già la scorsa estate ha cercato di convincerlo a scendere in Sicilia".

REBUS BRUNORI -"Un terzo nome che potrebbe movimentare l’estate è quello di Matteo Brunori". Il capitano del Palermo ha visto incrinarsi il suo rapporto con la tifoseria dopo qualche dichiarazione non particolarmente gradita. "Forse per lui è meglio cambiare aria", prosegue la Rosea. Già a gennaio l'Empoli avrebbe voluto prenderlo. E adesso potrebbero aprirsi nuovi scenari. "Non sarà semplice, perché il

Palermo ha fatto per lui un investimento molto importante e non se ne libererà facilmente. Ma se questa frattura con la tifoseria dovesse essere insanabile, allora dal mercato potrebbe arrivare

qualche proposta interessante. Dalla Serie A, o magari anche dalla B: vero Sassuolo?".