Calciomercato Palermo, La Repubblica: “Idea Lapadula, rebus Corona. Topalovic…”

Rivoluzione in attacco. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" pone l'accento sui profondi cambiamenti nel reparto offensivo che caratterizzeranno il nuovo Palermo di Dionisi. Il direttore sportivo De Sanctis, di concerto con l'ex coach di Empoli e Sassuolo e con la supervisione dell'advisor della holding, Riccardo Bigon, sta lavorando alacremente per potenziare l'organico ed allestire una rosa in grado di competere per la promozione diretta in Serie A. Brunori vuole l A dopo tre stagioni prolifiche e ad altissimo livello con la maglia rosanero. Il Palermo sa che, alla soglia dei trent'anni, l'aspirazione del bomber è legittima e vuole monetizzare al meglio la ce3ssione del suo cartellino. La valutazione iniziale, circa dieci milioni di euro, spaventa le pretendenti che comunque non mancano per l'attaccante italobrasiliano. Geno, Empoli, Lecce restano alla finestra ed interessante allo sviluppo in itinere della vicenda. Soleri, da idolo dei tifosi siciliani e bomber implacabile da subentrante, piace a mezza Serie B e contempla l'ipotesi di cambiare aria per recitare un ruolo da titolare e protagonista assoluto in un progetto tecnico che gli garantisca continuità di impiego e centralità. Suggestione Gianluca Lapadula, con il bomber del Cagliari che sarà tra le stelle del Perù nella Copa America che sta per cominciare. Esperienza, fiuto e leadership per un attaccante che ha realizzato cinquntanove gol in carriera nel torneo cadetto e trentasette in A. Piace a vari club in Serie B, reduce da una stagione tormentata sul piano fisico, ma eletto miglior giocatore in B nella stagione 2022-2023 qunado trascinò il Cagliari di Ranieri al salto di categoria a suon di reti. Il giovane bomber palermitano Giacomo Corona, promettente mix di fisicità, tecnica individuale e fiuto del gol, può rappresentare risorsa preziosa, ma bisogna trovare l'intesa con l'Empoli dopo che il figlio d'arte ha fatto mirabilie con la primavera del club toscano. occhio al giovane trequartista sloveno, Luka Topalovic, seguito a lungo dallo scouting del CFG nei mesi scorsi. L'Inter lo ha prelevato a titolo definitivo dal Domzale e non è escluso che Palermo possa essere meta ideale in prestito per il talento che ha in Josip Ilicic il suo modello ed idolo calcistico.