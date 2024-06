Palermo, GdS: “Brunori vuole la Serie A. Segre fra rinnovo e… tentazioni”

"Brunori vuole la Serie A. Segre fra rinnovo e... tentazioni". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul Palermo che verrà e sul futuro di Matteo Brunori . Potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura dell'attaccante italo-brasiliano in maglia rosanero. Il calciatore, che di recente ha visto incrinarsi il rapporto con la tifoseria, sembra orientato a volersi giocare le sue carte in Serie A . Nella giornata di ieri, l'incontro a Milano tra il direttore sportivo Morgan De Sanctis e l'entourage del centravanti classe 1994, a cui è stato comunicato che la società non intende fare sconti. Tuttavia, al momento, il Palermo non ha ancora ricevuto alcuna offerta concreta, ma agli agenti potrebbe essere arrivata qualche sirena da squadre come il Genoa , da tempo sulle tracce di Brunori . Chi vuole Brunori, dunque, dovrà mettersi al tavolo e trattare perché il capitano ha ancora un contratto che lo lega ai rosanero fino al 2027.

Un altro nodo da sciogliere è quello relativo al futuro di Jacopo Segre. Il contratto che lega il centrocampista al Palermo scadrà tra un anno, il 30 giugno 2025. E il giocatore piace sia in Serie A, sia in Serie B. Nei mesi scorsi, le parti avevano trovato un accordo di massima circa il rinnovo, dandosi appuntamento più avanti per limare gli ultimi dettagli. Ma con l'arrivo del nuovo ds e del neo tecnico Alessio Dionisi, lo stesso dovrà essere ridiscusso. "Segre potrebbe (e dovrebbe) ancora rientrare nei piani del Palermo e, dunque, il rinnovo non è un argomento chiuso. Ma intanto sul giocatore si è fatto sotto il Pisa", si legge. Pippo Inzaghi, che con ogni probabilità sarà il nuovo allenatore del Pisa, è un estimatore dell'ex Torino e avrebbe chiesto informazioni per portarlo in Toscana. "Segre, tuttavia, è molto legato a Palermo e più volte ha espresso il desiderio di restare e rinnovare con i rosanero che, adesso, dovranno sciogliere le riserve per evitare che…sia troppo tardi", conclude il noto quotidiano.