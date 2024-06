Palermo, La Repubblica: “Rientrano i prestiti, a valutarli sarà Dionisi”

"Il giocatore che suscita più curiosità è sicuramente Dario Saric", che dopo una stagione tutt'altro che brillante in rosanero, si è riscattato in prestito nella Serie A turca, all'Antalyaspor. Nella stagione appena conclusa, Saric è stato titolare fisso con tre reti in trentadue partite, ritrovando la nazionale bosniaca. "Potrebbe essere lui un colpo di mercato in casa per il nuovo Palermo di Dionisi, dato che l’italo-bosniaco non ha certo poche qualità", si legge. In mezzo al campo l’altro profilo da valutare è quello di Samuele Damiani. Il regista è stato uno dei punti fermi della Juventus Next Gen con 25 presenze, quattro gol ed un assist. A cui si aggiungono un'altra rete e un altro assist nelle sei partite di playoff. "Nello scacchiere di Dionisi, l’ex Empoli potrebbe tornare utile come regista di scorta, alle spalle di un giocatore che il Palermo sta cercando se Stulac dovesse partire". Chi non sarà riconfermato, invece, è con ogni probabilità Broh.