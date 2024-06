Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Bivio Insigne, modulo e Dionisi…”

Big e fiore all'occhiello della scorsa sessione estiva di calciomercato in casa Palermo, Roberto Insigne è certamente il nuovo acquisto che ha maggiormente disatteso le aspettative in termini di rendimento. Stagione opaca, per non dire anonima, con appena due reti e tre assist, una buona prestazione contro il Pisa al Barbera poi poco o nulla per il resto della stagione. Problemi fisici che ne hanno fortemente condizionato stato di forma e continuità di impiego, performances impalpabili ogni qualvolta veniva chiamato in causa. Background in carriera, doti tecniche e valore assoluto legittimavano gli auspici di tifosi e dirigenza rosanero, reduce da un'ottima stagione con tanto di promozione in A a Frosinone, Insigne era teoricamente quel plus in grado di conferire estro, imprevedibilità e incisività alle trame offensive. Purtroppo l'alchimia sul rettangolo verde tra insigne ed il mondo Palermo non è ancora scattata e, come evidenzia l'edizione odierna del corriere dello Sport in un focus dedicato all'ex Benevento, la sua avventura nel capoluogo siciliano è già giunta ad un bivio. Ancora due anni di contratto a cifre molto significative per la categoria, trovare un'adeguata collocazione sul mercato che soddisfi anche sul piano economico le pretese del Palermo non sarà esercizio semplice. Il ragazzo vorrebbe una seconda chance per dimostrare il proprio valore, starà a Dionisi stabilire se l'ex Frosinone può rappresentare il prototipo di attaccante esterno ideale in caso di 4-3-3. Un rombo classico ridurrebbe drasticamente lo spazio per Insigne, che dovrebbe fare un salto di qualità anche in termini di abnegazione e compartecipazione alla fase di non possesso, dimostrando di poter garantire anche disciplina e sacrificio in sede di ripiegamento. Come nel caso di Saric, tornato alla base dopo una buona stagione all'Antalyaspor, non si vuole correre il rischio di precoci bocciature preventive. Insigne si giocherà le sue chance e verrà valutato in ritiro a Livigno, starà a lui dimostrare di potersi ritagliare un ruolo di primo piano nel Palermo edizione 2024-2025.