Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “De Sanctis blinda Segre, il rinnovo…”

Palermo già proiettato al futuro. Il club targato CFG lavora alacremente per pianificare la prossima stagione calcistica, con l'obiettivo dichiarato di competere per la promozione diretta in Serie A. Non solo rinforzi funzionali al credo calcistico del nuovo tecnico rosanero, Alessio Dionisi, ma anche pilastri dell'attuale rosa da cui ripartire per provare a compiere il tanto agognato salto di categoria dopo il primo biennio di gestione della holding inglese di proprietà araba. Uno dei calciatori che si è maggiormente contraddistinto per qualità e continuità di rendimento è certamente Jacopo Segre, duttile e performante centrocampista della compagine allenata prima da Corini e poi da Mignani nell'annata da poco trascorsa. Sette reti, un contributo prezioso in termini di sagacia tattica, dinamismo ed intensità, intermedio calcisticamente intelligente ed estremamente generoso, con tempi di inserimento eccellenti in fase offensiva. Gamba, resistenza, abilità nel gioco aereo come dimostrano gran parte delle sue segnature con la maglia rosanero. Un leader in campo e nel chiuso dello spogliatoio, figura positiva e costruttiva nelle dinamiche di gruppo. Ovviamente il profilo dell'ex Torino è monitorato con attenzione da club anche di categoria superiore, ma il Palermo non ha la benché minima intenzione di privarsi di uno dei motori del suo centrocampo. Dionisi conta molto su versatilità, atletismo e qualità del classe 1997, ragion per cui, come evidenziato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport la trattativa per il prolungamento del suo contratto in scadenza a giugno 2025 procedono speditamente e con profitto. Si viaggia all'unisono verso la fumata bianca, con Segre ed il Palermo pronti a rinnovare il proprio matrimonio professionale fino a giugno 2027. Un passo importante nel processo di consolidamento e composizione dell'organico che dovrà puntare senza indugi alla promozione diretta in Serie A nella prossima stagione.