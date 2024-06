Palermo, Gerolin: “Puntare alla A è obbligo. De Sanctis ok, a Brunori consiglio…”

Palermo di default tra le favorite alla conquista della promozione nel prossimo campionato di Serie B. Il terzo anno di gestione, secondo i piani del City Football Group dovrebbe coincidere con il salto di categoria ed il ritorno del club di viale del Fante in massima serie. Un'ambizione che dovrà essere legittimata in sede di calciomercato estivo dalla dirigenza rosanero, con Morgan De Sanctis e Riccardo Bigon già al lavoro per allestire una rosa di alto lignaggio che consenta al nuovo coach, Alessio Dionisi, di competere concretamente per la conquista di una delle due prime posizioni in classifica. Le prospettive della compagine siciliana nella stagione calcistica 2024-2025 sono state oggetto di approfondimento da parte dell'ex dirigente di Udinese e Palermo, tra le altre, Manuel Gerolin, bel corso di un'intervista concessa al Giornale di Sicilia.

“Il traguardo finale del Palermo targato City Group è ovviamente quello di puntare alla Serie A.“È un obiettivo ambizioso, anche perché il prossimo anno ci saranno delle difficoltà, visto che ci sono squadre come Sassuolo o Salernitana che vorranno tornare subito in A. Però il Palermo ha l’obbligo di provarci .De Sanctis? Ritengo che Morgan abbia l’esperienza giusta per fare belle cose insieme all’allenatore Dionisi. Per me è un’accoppiata vincente. Terminato qui il ciclo di Brunori in maglia rosanero?Io gli consiglierei di restare, di andare a cercare la Serie A proprio con questo Palermo, perché potrebbe essere un’annata importante. Se proprio volesse andare via, sono certo riusciranno sicuramente a portare degli attaccanti importanti".