Vannucchi: “Brunori via? Perdita grave, ma con Coda i gol non mancherebbero”

“ Brunori è stato ed è ancora un riferimento per il Palermo , malgrado le aspettative venute meno per i risultati ottenuti nei playoff. È una pedina fondamentale e sarebbe una grave perdita”.

Vannucchi poi espresso su Massimo Coda, profilo al vaglio di diversi club cadetti: “Ha 35 anni ma sembra sempre che ne abbia la metà per il rendimento che riesce a ottenere in campo. L’ultima esperienza con la Cremonese ha mostrato tutti i numeri a suo favore, a testimonianza di quanto sia ancora prolifico. Se il Palermo riuscirà a ingaggiarlo, i tifosi sapranno che i suoi gol non mancheranno, non dimenticando che un attaccante non può essere l’unico elemento che può fare la differenza in una squadra”.