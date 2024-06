Calciomercato Palermo, Gds: “Esterno sinistro e difesa. Hasa in regia, Brunori…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul reparto difensivo del Palermo FC che subirà certamente una rivoluzione in sede di mercato. Cambiamenti profondi per alzare il livello di qualità, affidabilità e performance nella prossima stagione che vedrà il Palermo partire tra le favorite alla promozione diretta nel torneo cadetto. Con Marconi che ha già salutato, Lucioni che riflette su eventuali nuove opportunità e valuta la corte dello Spezia, Lund e Nedelcearu impegnati con le rispettive nazionali, Buttaro ed Aurelio nella lista dei partenti, Dionisi rischia di ritrovarsi all'inizio della preparazione estiva a Livigno con i giocatori contati. In particolar modo il ruolo di esterno basso di sinistra risulta scoperto in ragione delle contingenze, Cacace dell'Empoli è un'opzione, mentre non sono ancora in voga ritorni di fiamma per Corrado, Quagliata e Beruatto profili monitorati nelle precedenti sessioni di campagna trasferimenti. Come centrali difensivi i nomi di Marco Ferrari, in scadenza col Sassuolo, e Nokolaou dello Spezia sono spendibili ma non semplici da centrare vista la folta concorrenza. Piace Barbieri per il cui cartellino la Juventus ha esercitato il controriscatto dopo l'ottimo campionato con la maglia del Pisa. Mazzitelli resta la priorità nel ruolo di playmaker, con il gioiellino della Juventus Next Gen Hasa sempre sotto la lente di ingradimento di scouting e dirigenza rosanero. Il futuro di Segre delineerà le strategie di mercato in zona nevralgica, in stand by le posizioni di Brunori e Soleri che hanno entrambi numerose pretendenti.