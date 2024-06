Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Giorni clou per Dionisi-De Sanctis…”

Corriere dello Sport che scandisce tappe e tempi del processo di avvicinamento del Palermo FC alla nuova stagione agonistica. Prossima settimana già decisiva, con il nuovo binomio tecnico-dirigenziale composto da Dionisi e De Sanctis che verrà ufficialmente presentato ad operatori dell'informazione specializzata e tifosi. Formalmente i duo nuovi tasselli dell'organigramma rosanero, si insedieranno dal prossimo primo luglio, ma di fatto stanno già lavorando alacremente ormai da settimane per allestire la rosa che dovrà concretamente competere per la promozione diretta nel prossimo campionato di Serie B. Obiettivo palesato il compimento del salto di categoria, ragion per cui questa è una fase molto delicata sia per valutare effettivamente livello e funzionalità delle risorse tecniche attualmente in organico, sia per individuare i rinforzi idonei ad elevare cifra tecnica e di personalità della squadra. Il noto quotidiano sportivo nazionale parla di corsa contro il tempo, poiché dal prossimo sette luglio la compagine guidata da Dionisi inizierà il proprio ritiro estivo a Livigno, con tre assenze certe, quelle di Nedelcearu, Lund e Diakitè impegnati con rispettive Nazionali e meritate vacanze a seguire. I primi giorni della preparazione estiva, a cui prenderanno parte molti tesserati il cui futuro è chiaramente in bilico, saranno fondamentali per Dionisi e De Sanctis per conoscere meglio peculiarità e caratteristiche dei calciatori attualmente in rosa e comprendere al meglio le esigenze impellenti della squadra per soddisfarle quanto prima in sede di calciomercato. Toccherà proprio al nuovo direttore sportivo del Palermo targato CFG, di concerto con Ruiccrdo Bigon, riuscire a potenziare l'organico tra cessioni ed adeguate operazioni in entrata e renderlo competitivo per la conquista di uno dei primi due posti in classifica nel prossimo torneo cadetto.