Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Amian, Oukhadda e Caso. Valente…”

Tanti nomi al vaglio del Palermo in questa sessione invernale di calciomercato. Da Amian dello Spezia alla possibile permanenza di Valente.

Il Palermo sta per chiudere l'acquisto di Filippo Ranocchia, centrocampista dell'Empoli in prestito dalla Juventus. Il calciatore ha sostenuto le visite mediche a Torino e a breve arriverà in città in tempo utile per essere disponibile contro il Modena. L'ex Monza è un giocatore versatile, in grado di giocare come mezzala, trequartista o da regista davanti la difesa. È un buon interno tecnicamente, ha un buon tiro e una buona visione di gioco. Il suo arrivo al Palermo è un rinforzo importante per la squadra di Eugenio Corini, che cerca un giocatore che possa dare equilibrio e qualità al centrocampo. Oltre a Ranocchia, il Palermo sta cercando anche un terzino destro e un attaccante.

Per il terzino destro, il club rosanero sta trattando con lo Spezia per ottenere il prestito di Kevin Amian. Il Bologna era interessato al giocatore, ma la valutazione di circa 4 milioni fatta dallo Spezia ha scoraggiato i rossoblù. Il Palermo potrebbe puntare sull'ottimo ingaggio offerto al giocatore per convincerlo a trasferirsi in Sicilia.

Ancora per quanto riguarda il centrocampista centrale, il nome in cima alla lista è quello di Oukhadda del Modena. Il giocatore ha già giocato in Serie B con la squadra di Bianco e conosce bene il campionato. Per l'attacco, il Palermo potrebbe trattenere Valente, che ha già segnato 3 assist in questa stagione. In alternativa, la società sta valutando l'acquisto di Loizou dell'Omonia Nicosia, Giuseppe Caso del Frosinone e il francese Henry del Verona. Il mercato del Palermo è ancora aperto e la società potrebbe chiudere altri acquisti nelle prossime settimane.

