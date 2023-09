Calciomercato Brescia, società al lavoro: si tratta per Proietti e Paghera. Buchel…

Il Brescia, dopo la riammissione in Serie B, sta lavorando sul fronte calciomercato per allestire una rosa competitiva

Il Brescia, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha sancito la riammissione delle rondinelle nel prossimo campionato di Serie B, sta lavorando alacremente sul fronte calciomercato per potenziare ulteriormente la rosa messa a disposizione al tecnico Gastaldello, avendo a disposizione un'ulteriore settimana messa a disposizione dalla Lega. Secondo quanto riferito da Bresciaingol.it, le Rondinelle, dopo la vittoria all'esordio in campionato domenica 3 settembre alle ore 16;15 al Rigamonti contro il Cosenza di Fabio Caserta con il risultato di 1:0 grazie al gol di Bjarnason, continuano a lavorare con la Ternana per sbloccare lo scambio tra Federico Viviani, che ha già firmato con gli umbri, Mattia Proietti e Fabrizio Paghera. Se con il secondo dovrebbe essersi già trovato un accordo, per il primo ancora non si è giunti alla quadra con l’affare che resta così ancora in fase di stallo.