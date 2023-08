Il Bari si muove sul mercato alla vigilia del primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Pisa. I biancorossi hanno messo ufficialmente a segno un nuovo colpo per il proprio reparto avanzato. Si tratta di Giuseppe Sibilli, classe 1996, reduce da tre stagioni con il Pisa dopo le esperienze vissute in Serie C con Albinoleffe e Sicula Leonzio. Questo il comunicato del club pugliese: