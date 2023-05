Cagliari, sospiro di sollievo per Ranieri: Nandez ha recuperato in vista del Palermo

Mister Claudio Ranieri recupera una pedina importante importante in vista di Cagliari-Palermo. C'era apprensione per le condizioni di Nandez dopo Perugia ma l'uruguaiano dovrebbe rientrare nella lista dei convocati contro i rosanero.

Il centrocampista uruguaiano era in forte dubbio per il prossimo impegno, allenandosi a parte lo scorso martedì durante la seduta pomeridiana e parzialmente con il resto del gruppo. Tuttavia, secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, Nandez è riuscito a recuperare dall'infortunio, dando segnali incoraggianti al tecnico Claudio Ranieri che dovrà comunque gestire la sua condizione al meglio per evitare ricadute. In ogni caso, il classe 1995 apparirà con ogni probabilità nella lista dei convocati della formazione sarda.