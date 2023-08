Cagliari, Ranieri: “Questa l’ultima tappa della mia carriera, eccezione solo per…”

Claudio Ranieri non allenerà un'altra squadra di club dopo Cagliari. Il tecnico ex Roma prova a spiegare il motivo dell'affetto ricevuto.

"Ho deciso che il Cagliari sarà l'ultima squadra che allenerò. Farei un'eccezione soltanto per un nazionale intrigante, e preciso che non mi sto candidando alla panchina azzurra. Sì, smetterò a Cagliari, ma non so quando". Queste le dichiarazioni di mister Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari con il match di Coppa Italia contro il Palermo sempre più vicino, intervistato ai microfoni di Repubblica, soffermandosi sul rapporto tra club e tifoseria sarda.

"Perché sono amato? Credo che sia perché do rispetto e di conseguenza ne ricevo. Sono stato apprezzato anche quando non ho vinto, forse perché non mi sono mai tirato indietro. Mi dicono che c’è sempre stato affetto ovunque, o qualcosa del genere. E poi forse conta il fatto che mi sono sempre comportato bene, che se perdo perché gli altri hanno giocato meglio lo riconosco, che non cerco scuse, che non corro dietro all’arbitro per dare la colpa a lui o magari alla pioggia. Il risultato è la prima cosa. Ma ai giocatori dico: se date tutto, accetto qualunque verdetto. La cosa più importante è avere la coscienza a posto. Ecco: la vittoria è dare tutto e avere la coscienza a posto", ha concluso l'ex tecnico di Roma e Leicester.