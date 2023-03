Cagliari-Ascoli, probabili formazioni: Ranieri con Lapadula, Breda punta su Gondo

La preview dell'anticipo della ventinovesima giornata di Serie B

Mediagol ⚽️️

Quasi tutto pronto per Ascoli-Cagliari. Il match - valido per l'anticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 20.45 all'Unipol Domus.

Il Cagliari torna in campo dopo ben quattro pareggi consecutivi ottenuti contro Bari, Venezia, Genoa e Brescia. La formazione di Claudio Ranieri ha bisogno di tornare a vincere per scalare posizioni in classifica in vista dei playoff. L'Ascoli di Breda è, invece, reduce dalla sconfitta interna contro il Bari di Mignani e per continuare a sognare di partecipare ai playoff ha bisogno di un colpo in Sardegna.

L'ex tecnico del Leicester ha presentato così l'impegno contro i bianconeri: "L'importante sarà vincere, contro una squadra che da quando è subentrato Breda nelle ultime cinque gare ha fatto 10 punti, perdendo una sola gara su rigore e vincendo sempre fuori casa". L'allenatore dell'Ascoli ha risposto qualche ora dopo in conferenza stampa: "L’atteggiamento che dobbiamo avere deve essere quello di chi impara dagli errori e cerca di migliorarsi. Il Cagliari in casa è una squadra molto temibile che con Ranieri non ha mai perso, quindi si tratta di una sfida che richiede una grandissima prestazione".

Ranieri, salvo sorprese, opterà per un 4-3-1-2 con Mancosu alle spalle di Luvumbo e Lapadula. Breda dovrebbe rispondere a specchio con l'attacco a due formato da Gondo e Forte.

PROBABILI FORMAZIONI — CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic, Zappa, Altare, Goldaniga, Obert, Rog, Makoumbou, Barreca, Mancosu, Luvumbo, Lapadula. All: Ranieri

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Adjapong, Botteghin, Simic, Quaranta, Collocolo, Buchel, Caligara, Falzerano, Gondo, Forte. All: Breda