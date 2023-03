Cagliari, Ranieri: “Con l’Ascoli voglio grande prova. Secondo posto il mio obiettivo”

Antivigilia del match contro l'Ascoli per il Cagliari che, tra poco più di quarantotto ore, scenderà in campo in occasione della 29ª giornata del campionato di Serie B. Un impegno presentato in conferenza stampa dal tecnico rossoblù Claudio Ranieri.

E aggiunge: "I ragazzi mi stanno seguendo, si parla di pareggite semplicemente perché non abbiamo portato in porto le gare con Bari e Brescia, ma si deve saper aspettare il momento decisivo per sferrare il colpo e accettare quando ora si ha. Chiaramente io voglio vincere, ho messo nel mio obiettivo il secondo posto: so che è difficilissimo, ma non mi arrendo finché la matematica mi supporta. L'importante è dare tutto, dopo accetto anche i playoff. Ma quando uno è determinato, gli eventi poi girano dalla propria parte, la fortuna e la sfortuna uno se la crea. Pavoletti non ci sarà, è andato a farsi un controllo, Kourfalidis ha sofferto un colpo al ginocchio, non so ancora come sta perché non si è allenato con noi, Lella è recuperabile e Falco arruolabile, anche se non ha i 90' nelle gambe. Deiola è al momento in una miglior condizione rispetto a Di Pardo".