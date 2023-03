Cagliari-Ascoli, Breda: “Banco di prova, vogliamo andarci a prendere punti”

Il tecnico dell'Ascoli presenta il prossimo anticipo di Serie B

Parola a Roberto Breda. L'allenatore dell'Ascoli è intervenuto in conferenza stampa a quarantotto ore circa dal match di Serie B contro il Cagliari di Ranieri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"La rabbia successiva alla gara col Bari dobbiamo trasferirla nella partita col Cagliari, abbiamo sicuramente fatto cose buone, ma, se non abbiamo portato a casa punti, vuol dire che dovevamo fare meglio. L’atteggiamento che dobbiamo avere deve essere quello di chi impara dagli errori e cerca di migliorarsi. Il Cagliari in casa è una squadra molto temibile che con Ranieri non ha mai perso, quindi si tratta di una sfida che richiede una grandissima prestazione. Abbiamo le nostre certezze, sappiamo cosa riusciamo a far bene e siamo consapevoli che queste cose mettono in difficoltà gli avversari; è chiaro che poi va fatta l’interpretazione in base alla squadra di turno, alle caratteristiche che ha, ma intensità, spirito di gruppo e voglia di andare oltre le difficoltà non devono mai abbandonarci e devono essere una costante. Sappiamo che dobbiamo migliorare su certi aspetti ed essere bravi ad interpretare al meglio le situazioni in base alla tipo di partita. Deve esserci da parte di tutti la capacità di leggere i momenti e capire quando bisogna spingere o rallentare, la gara di Cagliari è un grandissimo banco di prova, vogliamo fare bene, vogliamo andarci a prendere i punti persi col Bari, ma per fare questo servirà una grande partita”.

Sul Bari: "Se domini nel primo tempo da un punto di vista di possesso, intensità – anche territoriale – devi creare più situazioni, che non significa necessariamente fare giocate, ma mi riferisco all’idea e al voler essere sempre incisivo; intendo che bisogna creare più punizioni, palle inattive, cross, tiri perché più crei e più hai possibilità di segnare. Se col Bari avessimo fatto gol prima di finire in inferiorità numerica, sarebbe stata tutta un’altra situazione e avremmo potuto gestire e affrontare il secondo tempo in maniera diversa. Quindi non bisogna recriminare solo sull’episodio del rigore, ma su quello che dovevamo fare prima per passare in vantaggio perché ne avevamo tutte le possibilità. Detto questo, bisogna fare i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento e l’applicazione perché abbiamo fatto grandi passi in avanti nel muovere la palla e nella velocità delle giocate”.

Conclude: "La squadra sta bene, abbiamo avuto tempo di recuperare meglio chi aveva disputato tre gare consecutive, il gruppo sta bene e sta lavorando con la giusta intensità in tutti i suoi elementi. Ringrazio i ragazzi che si sono sempre messi a disposizione e continuano a farlo; anche chi ha trovato meno spazio – e potrebbe giustamente essere meno contento – in allenamento ha sempre l’atteggiamento giusto e per un allenatore è questa la cosa più importante".