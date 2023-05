Brescia, i risultati necessari per evitare la retrocessione. Gastaldello a Palermo…

Pochi calcoli per mister Daniele Gastaldello: al "Renzo Barbera" dovrà conquistare l'intera posta in palio per non retrocedere direttamente.

Con un gol di Dimitri Bisoli, il Brescia ha vissuto quasi mezz'ora di classifica tranquilla nel penultimo turno di Serie B, con un Perugia che sarebbe stato aritmeticamente retrocesso in caso di vittoria delle "rondinelle". Tuttavia, una rete di Masucci ha riacciuffato il pari per il Pisa, riportando i lombardi a rischio retrocessione diretta all'ultima giornata. Impegno più che ostico per mister Daniele Gastaldello che dovrà sfidare al "Renzo Barbera" un Palermo determinato a vincere per assicurarsi una posizione ai prossimi playoff.

Palermo, a 90 minuti dai playoff. Tutti i match caldi dell’ultima giornata di Serie B — Il Brescia, oltre ad ottenere il bottino pieno in Sicilia, dovrà sperare in un passo falso del Perugia al "Curi" contro il Benevento già matematicamente retrocesso in Serie C. Da monitorare anche il risultato del Cittadella impegnato a Como che dovrebbe perdere con il contemporaneo pareggio o sconfitta del Cosenza. In quel caso si guarderebbe la differenza reti generale. Nel caso anche di una contemporanea debacle della compagine di Viali con il Cagliari, con i calabresi godono di un vantaggio di misura rispetto ai lombardi, un successo in Sicilia garantirebbe il "lusso" di poter salvarsi ai playout in caso di doppio pareggio per la formazione di Gastaldello.

