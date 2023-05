Palermo, a 90 minuti dai playoff. Tutti i match caldi dell’ultima giornata di Serie B

Siamo quasi giunti al capolinea di una delle corse più affascinanti e divertenti degli ultimi anni in Serie B . Le promesse di competitività ed equilibrio ipotizzate ad inizio stagione la scorsa estate, dettate dal folto numero di piazze blasonate approdate in cadetteria, sono state decisamente rispettate. L'apertura odierna della Gazzetta dello Sport si concentra proprio sull'ultimo step di questa regular season che deciderà le sorti di una buona fetta delle squadre ancora in corsa per i rispettivi obiettivi, escludendo i verdetti già noti come le promozioni in Serie A del Frosinone e del Genoa e delle retrocessioni in Serie C di Spal e Benevento .

In cinque stadi si giocheranno i destini di sei squadre. L'unico match non utile ai fini di un verdetto sarà quello tra Genoa e Bari, di spessore per quanto riguarda le squadre che scenderanno in campo ma meno rilevante in quanto la compagine pugliese è già sicura della propria terza posizione visto il recente successo con la Reggina ed il contemporaneo passo falso del SudTirol che sarà impegnato con il Modena. Scontro diretto, invece, per quanto riguarda Reggina-Ascoli, con entrambe le compagini che sperano in uno scivolone di Venezia e/o Palermo per rientrare tra le prime otto. Ancor più "bollente" sarà il confronto tra Venezia e Parma, con i lagunari che dopo un impressionante risalita dal fondo della classifica sono riusciti ad approdare in zona playoff al settimo posto ed intendono restarci, mentre i ducali vogliono il quarto posto per risparmiarsi una gara del minitorneo. Infine il Como, già consapevole della propria salvezza, sarebbe ancora matematicamente in corsa per l'ottava posizione mentre il Cittadella non ha ancora evitato il pericolo playout.