Palermo-Brescia, possibile record spettatori per una sfida da playoff. Prevendita…

Continua a vele spiegate la prevendita dei ticket per il match tra Palermo e Brescia, in programma venerdì 19 maggio alle 20:30 al "Renzo Barbera" e valida per la trentottesima giornata di Serie B. La regular season dei rosanero si chiuderà con il match contro le "rondinelle" che dovranno giocarsi il tutto per tutto sperando in un risultato favorevole in Perugia-Benevento, mentre la formazione di Eugenio Corini è padrona del proprio destino ed in caso di vittoria sarà matematico l'accesso ai playoff. Ai quasi dodicimila abbonati si aggiungono momentaneamente i quattromila biglietti venduti dallo scorso mercoledì che costituiscono un totale di 17mila spettatori resi noti dai canali social del club di Viale del Fante.