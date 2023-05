Palermo, col Brescia senza Marconi. Brunori torna arruolabile, le scelte di Corini…

Dalla squalifica è rientrato il capitano Matteo Brunori, costretto a saltare il big match di Cagliari, mentre il cartellino rosso impedirà ad Ivan Marconi di scendere in campo contro il Brescia. Le opzioni di mister Corini.

Dalla sconfitta contro il Cagliari nel derby delle isole, il Palermo esce a testa alta dopo una prestazione ad alto livello contro una formazione in lotta per la Serie A ed in superiorità numerica per circa mezz'ora di gioco. Saranno i novanta minuti contro il Brescia a regalare un ulteriore sogno alla piazza rosanero dopo il successo dell'annata precedente ai playoff.

Tuttavia, dalla trasferta in Sardegna pesa il cartellino rosso ricevuto da Ivan Marconi per somma di ammonizioni, che impediranno la partecipazione del difensore ex Monza e Savona all'ultimo impegno di campionato. Al suo posto, mister Eugenio Corini potrebbe schierare sul centro-sinistra della propria difesa a tre Davide Bettella. Una stagione non esattamente da protagonista del classe 2000 arrivato in prestito dal Monza che potrebbe sfruttare l'impegno con il Brescia per mettere in piacevole difficoltà il tecnico negli eventuali playoff. Proprio Bettella è stato scelto per coprire il "buco" in difesa lasciato a Cagliari dopo l'espulsione di Marconi e di conseguenza rappresenta il favorito rispetto ai colleghi di reparto quali Simon Graves e Renzo Orihuela.