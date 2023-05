Palermo, anno da “mal di trasferta”. Solo 17 punti conquistati da Corini in 19 gare

Gli uomini allenati da mister Corini non hanno messo in fila uno score invidiabile nelle gare disputate al di fuori del "Renzo Barbera". Sono solamente 17 punti i conquistati in 19 gare per una media di 0,89 punti in esterna. Andando ad osservare una classifica che prende in considerazione solamente i risultati in trasferta, il Palermo occupa la quattordicesima posizione con 3 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Gli unici successi al di fuori della Sicilia risiedono nelle gare disputate contro Modena, Benevento ed Ascoli. Dopo il ko al "Ferraris" con il Genoa nella quinta giornata del girone di ritorno, i rosa hanno raccolto solo quattro punti in esterna su otto partite giocate. Ultime tre trasferte ancora più amare per i siciliani che sono usciti sconfitti contro Venezia e Cagliari, con in mezzo il pari di Como.