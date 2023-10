Brescia-Feralpisalò, probabili formazioni: Borrelli contro La Mantia. Ok anche Felici

La preview e le probabili formazioni del derby lombardo tra Brescia e Feralpisalò che apre la nona giornata di questa Serie B.

Questo venerdì 6 ottobre alle ore 20:30 allo stadio "Rigamonti" andrà in scena il tanto atteso derby lombardo tra Brescia e Feralpisalò, per la prima volta nella storia in un campionato di Serie B.

Il Brescia è tornato in cadetteria dopo il ripescaggio ed ha particolarmente impressionato nelle prime due gare disputate ottenendo punteggio pieno ma ha rallentato il passo nelle ultime tre uscite, conclusesi tutte con un pareggio contro Venezia, Spezia ed il più recente con l'Ascoli. "Tripla B" per Gastaldello schiererà in avanti Bianchi e Borrelli supportati da Bjarnason.

La Feralpisalò ha ottenuto la sua unica vittoria in campionato battendo un'altra neopromossa come il Lecco ma il totale di soli quattro punti fa preoccupare la piazza che non vorrebbe tornare in Serie C dopo aver dominato il proprio girone nella scorsa annata. Vincere questo derby, oltre al prestigio morale, significherebbe dare una svolta a questa Serie B. Vecchi in attacco conferma il tridente composto da Parigini, La Mantia e Felici.

Le probabili formazioni — BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Mangraviti, Cistana; Dickmann, Galazzi, Bisoli, Fares; Bjarnason; Bianchi, Borrelli. Allenatore: Daniele Gastaldello.

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Pilati, Bacchetti, Martella; Balestrero, Fiordilino, Zennaro; Parigini, La Mantia, Felici. Allenatore: Stefano Vecchi.

Dove vederla — La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming sui canali di DAZN.