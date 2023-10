Empoli-Udinese, le probabili formazioni: Cancellieri dal 1′, Sottil con Lucca

La sfida tra Empoli e Udinese è in programma alle ore 18:30 allo Stadio "Carlo Castellani": probabili formazioni e dove vedere la gara in tv.

A caccia dei tre punti. Alle ore 18:30, allo Stadio "Carlo Castellani", l' Empoli ospiterà l' Udinese nel match che apre l'ottava giornata del campionato di Serie A . L'ultimo turno prima dell'ennesima sosta per gli impegni delle Nazionali. Una sfida delicata tra due squadre in piena crisi. I padroni di casa hanno ottenuto fin qui soltanto una vittoria contro la Salernitana , perdendo le altre sei gare. L'ultimo ko risale allo scorso weekend per 3-0. Mentre i friulani non hanno ancora conquistato il primo successo in campionato.

Solo un punto separa in classifica Empoli e Udinese , che occupano rispettivamente il penultimo e quartultimo posto. Tre i punti messi in cassaforte dai toscani, che hanno già cambiato allenatore dopo la scelta da parte della dirigenza di sollevare dall'incarico Paolo Zanetti , affidando la guida tecnica della prima squadra ad Aurelio Andreazzoli . Quattro i punti conquistati dall'Udinese, frutto di quattro pareggi e tre sconfitte. Con gli ospiti reduci dal rocambolesco pari interno contro il Genoa , grazie all'autogol di Matturro a tempo oramai scaduto. Quattro le reti messe a segno fin qui dall' Udinese , appena uno dall' Empoli . Dodici i gol subiti dai bianconeri, sedici dagli azzurri.

Al cospetto della squadra allenata da Andreazzoli, Andrea Sottil non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno la partita, infatti, lo squalifica Lovric, oltre agli indisponibili Padelli, Ebosse, Masina, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Vivaldo e Davis. Il tecnico dell'Empoli, invece, dovrà rinunciare a Pezzella, Maldini e Bereszynski. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-1-2 e sul 3-5-2. Due dubbi per Andreazzoli, con il ballottaggio in mediana tra Marin e Grassi, mentre in avanti Cancellieri dovrebbe partire dall'inizio supportato da uno tra Caputo e Shpendi. Nuova chance dal primo minuto per l'ex Palermo Lorenzo Lucca, in campo dal primo minuto al fianco di Thauvin.