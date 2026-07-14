Il club campano chiude per l'arrivo del terzino dalla Cremonese.
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Il Benevento prosegue nel calciomercato per mettere a disposizione del tecnico una squadra in grado di raggiungere la salvezza. Nelle ultime ore il club campano ha annunciato l’arrivo di Sernicola dalla Cremonese, un acquisto di grande valore per la neopromossa, che si assicura un giocatore con buona esperienza tra Serie A e Serie B. Dopo la retrocessione in C con lo Spezia, il terzino riparte dalla Campania con l’obiettivo di tornare ai livelli di qualche stagione fa.
IL COMUNICATO
"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società U.S. Cremonese, per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Leonardo Sernicola. Il calciatore, classe 1997, ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2029"
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