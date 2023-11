Bari, Marino: “Tre anni fa arrivai all’Empoli da terzultimo, poi playoff. Sibilli…”

“Bari mi piace, è una città che vive di calcio, trasmette passo e noi lavoriamo al massimo. Il subentro? Tre anni fa a gennaio presi l’Empoli terz’ultimo, arrivammo ai playoff. Il lavoro più difficile è sempre nella testa. A Piacenza c’è stato un rilassamento improvviso dopo il 2-0, è bastato un attimo di distrazione ed è arrivato l’autogol. Ci servirà da lezione. Le rimonte sono un problema che la squadra si trascina da inizio stagione e stiamo cercando di correggerlo. A Brescia e con l’Ascoli ci siamo riusciti. Occorre serenità per un calcio più sbarazzino, quello che è successo al Bari di Mignani è peggio di una retrocessione e ora dobbiamo venir fuori con la qualità del gioco. Stiamo cercando l’abito giusto, abbiamo interpreti che possono esprimersi in qualsiasi sistema, ma dobbiamo trovare soluzioni sul piano propositivo ed essere più presenti in area”.

E su alcuni singoli - “Sibilli è maturo, responsabile e ha qualità. Giocando dietro le due punte diventa micidiale e dà una mano ai centrocampisti. Aramu ancora non l’abbiamo visto, ma spero di averlo presto al massimo perché è un giocatore di qualità. Edjouma? In mezzo abbiamo tanti giocatori, ho puntato su chi ha giovato in B, ma è un grande professionista e ci sarà bisogno di tutti. Maiello? So quello che avrebbe potuto dare. È un’assenza pesante anche perché in quel ruolo c’è solo lui”.