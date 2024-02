Bari, De Laurentiis: “Fatte scelte sbagliate, metto la faccia. Iachini ha le palle”

“Vorrei partire da questi ultimi mesi che abbiamo vissuto. Il momento è difficoltoso per tante situazioni, vorrei partire dalla finale perché non credo sia stato compreso quanto perdere la Serie A in quel modo abbia creato tante difficoltà alla squadra e all'allenatore, che abbiamo confermato perché sentiva di poter continuare anche dopo una botta così difficile. Vorrei tornare sul problema di Caprile e Cheddira. Voi fate calcio da tanti anni, in loro la stagione passata ha creato una febbre da Serie A, un sogno per chiunque. Fra questi ci sono elementi che hanno avuto offerte importanti a livello economico per restare in B e hanno rifiutato, era impossibile poterli trattenere. Io non ho smantellato nulla, ho dovuto accogliere il desiderio di tre giocatori importanti per questa squadra, siamo partiti senza di loro. Senza voler fare polemica, se quella traversa di Folorunsho fosse entrata non credo avessimo fatto problemi sul fatto che fosse del Napoli".